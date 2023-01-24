Yalova’da 4 araçlı zincirleme kaza

Yalova’da otomobilin park etmiş minibüse arkadan çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3’ü park halinde olmak üzere toplam 4 araçta maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Şehit Ömer Faydalı Caddesi’nde gece saatlerinde meydana gelen kazada Dörtyol mevkiinde ilerleyen otomobil kontrolden çıkarak park halindeki minibüse çarptı. Çarpmanın etkisiyle öne hareket eden minibüs park halindeki kamyonete, kamyonet de önündeki midibüse peş peşe çarptı.

Ölen ya da yaralananın olmadığı kazada 3’ü park halindeki toplam 4 araçta maddi hasar meydana geldi.