Yalova’da 2 günde 11 zehir taciri tutuklandı

Yalova Emniyet Müdürlüğü tarafından kentte uyuşturucu sevkiyatı yapan zehir tacirlerine yönelik yapılan çalışmalarda 2 gün içinde gözaltın alınan 17 şüpheliden 11’i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti çevre illerden temin ettikleri uyuşturucu maddeleri kentte getirerek üst torbacı olarak tabir edilen kişiler tarafından sokak satıcılarına dağıtıldığını ve sokak düzeyinde uyuşturucu madde satışının yapılacağı bilgisine ulaştı.

Operasyonlar için düğmeye basan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, 20-22 Eylül 2022 tarihleri arasında narkotik maddeler arama köpekleri Zeytin ve Gölge eşliğinde tespit edilen şüpheli araçlar ve şahıslara yönelik anlık şok baskınlar, planlı operasyonlar gerçekleştirdi.

Polis 10 farklı araçta yaptığı aramalarda 440 gram metamfetamin, 379 gram skunk 4.87, esrar, hassas terazi, ruhsatsız tabanca, 3 tabanca mermisi ele geçirdi.

Araçlardaki 17 şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan E.K, K.Ş, E.A, A.C, O.N, D.S, H.V, H.A, U.A, M.A ve M.G. uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Cansiperane mücadele gerçekleştirilmektedir”

Yapılan operasyonlarla ilgili Yalova Emniyeti’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2022-2023 eğitim ve öğretim döneminin başlaması ile toplumumuzun teminatı genç nesillerin sağlıklı ve güvenli geleceği başta olmak üzere, halkımızın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik Yalova İl Emniyet Müdürlüğümüz koordinesinde başta uyuşturucu madde suçları ve çeşitli suçlara karışan suçluların mücadelesi çerçevesinde her çocuğu kendi çocuğu gibi gören bir anlayışla, zaman mefhumu gözetmeksizin cansiperane mücadele gerçekleştirilmektedir. Yalova İl Emniyet Müdürlüğü olarak toplumumuzun teminatı genç nesiller başta olmak üzere halkımızın sağlık, huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik çalışmalarımız zaman ve mekân mefhumu gözetmeksizin kararlılıkla sürdürülecektir”.