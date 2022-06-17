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Yalova’da 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Asayiş 17.06.2022, 09:38
Yalova’da 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 kişi gözaltına alınırken, 1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince başlatılan operasyonda kaçak nargile tütünü imal edildiği belirtilen adreslerde aralamalar yapıldı. Aramalarda,1 ton 80 kilo kaçak nargile tütünü, 73 kilo nargile tütünü aroması, 1 kilo toz gıda aroması, 11 bin 490 adet nargile tütünü paketlenmesinde kullanılan plastik ambalaj, 851 adet marka etiketi, 2 adet vakum makinesi, 3 adet terazi, 1 adet hamur yoğurma makinesi, 2 adet alüminyum kazan, 2 adet ayaklı LPG ocağı, 5 adet cep telefonu, 5 adet sim kart ve 27 kilo gliserin ele geçirildi.

Olayla ilgili E.Y., E.Y., M.Ş. ve H.Ş. gözaltına alındı. Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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