Yalova Kent Ormanı’ndaki ahşap işletme yanarak kül oldu

Yalova Teşvikiye Kent Ormanı’ndaki işletmede meydana gelen yangında ahşap yapı tamamen kül olurken, ateşlerin ağaçlara sıçramaması herkese derin bir nefes aldırdı.

Alınan bilgiye göre, Çınarcık ilçesine bağlı Teşvikiye beldesinde bulunan Kent Ormanı’ndaki Erikli Çifte Şelale kamp alanındaki işletmede elektrik panosundan kaynaklandığı tahmin edilen yangın çıktı. Kısa sürede tüm işletmeyi saran yangına Çınarcık Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri müdahale etti. Ekipler yangını ormana sıçramadan söndürerek, ardından soğutma çalışması gerçekleştirdi. Yangında küle dönen işletme kullanılamaz hale gelirken, alevlerin ormanlık alana sıçramaması ise herkese derin nefes aldırdı.

Çınarcık İlçe Jandarma Komutanlığı’nın yangınla ilgili incelemesi sürüyor.