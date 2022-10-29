Yalova iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Yalova’nın Altınova ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova - İzmit kara yolu Altınova ilçesi ışıklar mevkiinde meydana gelen kazada 77 DF 463 plakalı otomobil ile 09 AHL 056 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada yaralanan 4 kişi Altınova Belediyesi ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak 112 acil servis ekiplerine teslim edildi. Yaralılar ambulanslarla Yalova Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili tahkikat sürüyor.