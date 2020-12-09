Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk davasında 11 kişi serbest bırakıldı

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk soruşturması kapsamında görülen davanın 2. duruşmasında, 16 tutuklu sanıktan 11’i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Aralarında soruşturma kapsamında Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman’ın da bulunduğu 34 sanıklı davanın ikinci duruşması 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde gerçekleştirildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar, bulundukları ceza evinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi ile bağlandı. Diğer tutuksuz sanıklar ise duruşmada hazır bulundu. Duruşmada tanıkların dinlemesi gerçekleştirildi.

Ardından mahkeme verdiği ara kararda tutuklu 16 sanıktan 11’inin tutuksuz yargılanmasına hükmetti. Mahkeme heyeti, Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin, dönemin Mali Hizmetler Müdürü Ş.R.K., müteahhit Bekir Bilgi ve Güleç’in sekreteri Bahar T.’nin tutukluk hallerinin devamına karar verdi.

Vefa Salman’nın tutuksuz halinin devamına da karar verildi. Duruşma ileri bir tarihe ertelendi.