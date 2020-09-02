banner409

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

Son Dakika
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
B-Suv’un popüler modeli Hyundai Kona iddialı geliyor
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Kaçkarların zirvesine Türk bayrağı diktiler
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Altın dolardaki yükseliş ile 3 günlük çıkışını durdurdu
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk davası sanıkları hakim karşısında

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TARAFINDAN YALOVA BELEDİYESİ’NE YÖNELİK YÜRÜTÜLEN ZİMMET SUÇU VE RESMİ BELGEDE SAHTECİLİK SORUŞTURMASININ İLK DURUŞMASI YALOVA ADLİYESİNDE GÖRÜLMEYE BAŞLANDI.

Asayiş 02.09.2020, 12:28
4
Yalova Belediyesi’ndeki yolsuzluk davası sanıkları hakim karşısında

Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Yalova Belediyesi’ne yönelik yürütülen zimmet suçu ve resmi belgede sahtecilik soruşturmasının ilk duruşması görülmeye başlandı.

20 milyon 739 bin 664 liralık zimmet soruşturmasının ilk duruşmasına CHP Genel Başkan Yardımcıları Seyit Torun ve Muharrem Erkek’in yanı sıra çok sayıda CHP’li milletvekili ve belediye başkanı da katıldı. Yalova Belediyesinde muhasebe personeli olarak görev yapan Reşat Elgin’in yüklü miktarda parayı zimmetine geçirdikten sonra kaçarak Denizli’de yakalanmasının ardından başlayan soruşturmada Yalova eski Belediye Başkan Yardımcısı Halit Güleç başta olmak üzere 36 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan başkan yardımcısı Halit Güleç, muhasebe personeli Reşat Elgin, Mali Hizmetler Müdürü Şenay Reyhan Kaş, sekreter Bahar Taşkömür, Engin Özcan, müteahhit Bekir Bilgi, zimmet suçuna ortak olan Hakan Çelik, Taner Tan, Emrah Gök, Beytullah Baltacı, Sinem Deniz, Tuncay Doğan, Cüneyt Özçomak, Tuğrul Kaş, Abdulnasır Gölbaşı, Cem Dindar, Kartal Özgür Barutçu, Ahmet Ragip Akay olmak üzere 18 kişi tutuklandı.

Soruşturma devam ederken, belediye başkanlığı görevini sürdüren Vefa Salman, ’ihaleye fesat karıştırmak’ ve ’zimmet’ suçlarından dolayı İçişleri Bakanlığı tarafından, Anayasa’nın 127’nci maddesinin 4’üncü fıkrası ile 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 47’nci maddesine istinaden, 27 Şubat’ta geçici olarak görevinden uzaklaştırıldı. Yalova Cumhuriyet Savcısı Cesim Eren tarafından yürütülen soruşturmada ilk iddianame hazırlandı. Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilen ve 150 sayfadan oluşan iddianamenin içerisinde şahitlik ve tutuklular hakkında ifadeler ile birlikte delil ve belgeler de yer aldı. Yalova 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde hakkında dava açılan eski belediye başkanı Vefa Salman’ın, denetim görevini ihmal, irtikaba göz yumma ve zimmet suçlarından 3 aydan 18 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanmasına Yalova adliyesinde başlandı.

Duruşma öncesi CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek ve Seyit Torun, Yalova Adliyesi önünde basın açıklaması yaptı. Usulsüzlüğü ortaya çıkaran Vefa Salman’a teşekkür edilmesi gerekirken, görevden alındığını söyleyen Erkek, "Yalova Belediyesi’nde, her kurumda olduğu gibi görevlerini suiistimal eden, istismar eden, suç işleyenler olabilir. Bunlar yargı önünde hesabını verirler. Haklarında kesin bir hüküm kurulana kadar yargılama yapılır. Yalova Belediyesi’ndeki olayı, zimmeti ortaya çıkaran belediye başkanımız Vefa Salman’dır. 5 Şubat’ta bizzat Vefa Salman’ın talimatıyla şikayette bulunuldu. Bir istismar tespit ettik, ve gereği yapılsın dedik. O güne kadar defalarca mülkiye müfettişleri, Sayıştay denetçileri tarafından denetim yapılmış, bir şey bulamamıştır fakat belediye kendi içinde bir sorun görmüş ve bunu derhal yargıya taşımıştır. Bunun ardından 27 Şubat günü belediye başkanımıza teşekkür edilmesi gerekirken, görevden uzaklaştırıldı. Daha sonra yine Vefa Salman’ın talimatı ve ısrarıyla belediye kendi içerisinde bu istismar nereye kadar uzanıyor diyerek, sonuna kadar çıkarıldı. Bu sürecin 2013 yılında başladığı da tespit edilmiştir. Ama savcılık, 31 Haziran 2014 tarihini milat alıyor. Neden önceki istismarların üstü örtülmek isteniyor? Belediye başkanımız Vefa Salman’ın bu iddialarla ilişkilendirilmesi neden? Neden yapıldı? Hiçbir ihmali, kastı, bilgisi yok. Bilgisi olur olmaz da hukuken gereğini yapmış bir belediye başkanı. İlliyet bağı neden kuruluyor?" dedi.

Yorumlar (0)
banner378
30°
açık
Namaz Vakti 02 Eylül 2020
İmsak 04:55
Güneş 06:25
Öğle 13:09
İkindi 16:48
Akşam 19:43
Yatsı 21:07
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 34 69
2. Trabzonspor 34 65
3. Beşiktaş 34 62
4. Sivasspor 34 60
5. Alanyaspor 34 57
6. Galatasaray 34 56
7. Fenerbahçe 34 53
8. Gaziantep FK 34 46
9. Antalyaspor 34 45
10. Kasımpaşa 34 43
11. Göztepe 34 42
12. Gençlerbirliği 34 36
13. Konyaspor 34 36
14. Denizlispor 34 35
15. Çaykur Rizespor 34 35
16. Malatyaspor 34 32
17. Kayserispor 34 32
18. Ankaragücü 34 32
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurumspor 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Ankara Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 38 99
2. Man City 38 81
3. M. United 38 66
4. Chelsea 38 66
5. Leicester City 38 62
6. Tottenham 38 59
7. Wolverhampton 38 59
8. Arsenal 38 56
9. Sheffield United 38 54
10. Burnley 38 54
11. Southampton 38 52
12. Everton 38 49
13. Newcastle 38 44
14. Crystal Palace 38 43
15. Brighton 38 41
16. West Ham 38 39
17. Aston Villa 38 35
18. Bournemouth 38 34
19. Watford 38 34
20. Norwich City 38 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25