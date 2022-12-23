Yalova Belediyesi taziye evi davasında tanıklar dinlendi

Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman’ın yanı sıra 4 belediye personeli ve 1 firma sahibinin yargılandığı davada dinlenen tanık Ahmet Özbakır, taziye evinin ihale onayını veren belgeyi imzalamadıktan 3 gün sonra görevden alındığını söyledi.

Seyrantepe Mahallesi’nde 8 Şubat 2019’da 165 bin lira bedelle ihale edilen ve 17 Mart 2019’da açılışı yapılan 129 metrekarelik taziye evinin, fotoğraf delil gösterilerek 19 Ocak’ta yapılmış olduğu iddiasıyla açılan davanın altıncı duruşması Yalova 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davada dönemin Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Kutlu, belediye personeli Türker Bayram, İlker Hasan Küpeli ve Murat Sırmabıyık ve söz konusu ihaleyi alan Feridun Çetin hazır bulundu. Davaya İçişleri Bakanlığı tarafından Yalova Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Vefa Salman ise katılmadı.

Duruşmada tanık olarak dinlenen Yalova Belediyesi memurlarından Ahmet Özbakır, Fen İşleri Müdürlüğü’nde inşaat mühendisi olarak çalıştığını ve taziye evi ihalesinin onay belgesini imzalamadığını dile getirdi. Sonrasında da görevden alındığını anlatan Özbakır, "İhale onay belgesini birdenbire gelince imzalamadım. Daha sonra 3 gün içinde görevden alındım. Neden görevden alındığımı bilemiyorum. Birdenbire çıktığı için imzaladım. Özel Kalem Müdürlüğü’nde görevlendirildim. Daha sonra bu yerin fotoğrafını çektim" diye konuştu.

Söz konusu davanın açılması için suç duyurusunda bulunan AK Parti İl Başkanı Muğlim Bağatar’a, herhangi bir fotoğraf gönderip göndermediğini hatırlamadığını anlatan Özbakır, “Muğlim Bağatar, benim köylüm, arkadaşım. Fotoğrafı Muğlim Bağatar’a gönderdim mi, göndermedim mi hatırlamıyorum. Bir mühendis olarak Özel Kalem Müdürlüğü’ne gönderilmem beni üzdü” dedi.

Ardından, tanık olarak ihale komisyonunda bulunan Fuat Şile, Şenay Reyhan Kaş ve Ali Kutbay’ın yanı sıra zabıta memuru Eren Demirhan dinlendi.

Komisyonda yer alan tanıklar ihale için kendilerine bir yönlendirme veya baskı olmadığını söyledi.

Mahkeme heyeti yeni tanıkların dinlenmesi ve dosyada eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.