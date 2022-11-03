Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma sırasında hakimlere hakarette bulunup, tehdit eden CHP milletvekilleriyle ilgili ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarından yürütülen soruşturma dosyası, yetkisi

Yalova 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde duruşma sırasında hakimlere hakarette bulunup, tehdit eden CHP milletvekilleriyle ilgili ‘adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs, kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret’ suçlarından yürütülen soruşturma dosyası, yetkisizlik kararı ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na gönderildi.