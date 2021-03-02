Yalnız yaşayan şahıs darp edilerek öldürüldü

Kilis’in Musabeyli ilçesinde yalnız yaşayan şahıs darp edilerek öldürülmüş halde evinde bulundu.

Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan Selahattin Polat’tan (78), haber alamayan yakınları yaşlı adamın evine gittiğinde cesediyle karşılaştı. Darp edilerek öldürüldüğü tahmin edilen Selahattin Polat’ın cesedi otopsi için Adlı Tıp Kurumu Kilis Şubesine kaldırılırken, Kilis İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) tarafından geniş çaplı soruşturma başlatıldı. Faili meçhul olay bırakmayan JASAT’ın kısa sürede bu cinayeti aydınlatması bekleniyor.