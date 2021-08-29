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Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Samsun’da yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü olarak bulundu.

Asayiş 29.08.2021, 12:31
Yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu

Samsun’da yalnız yaşayan bir kadın evinde ölü olarak bulundu.

Olay, Samsun’un Havza ilçesinin İcadiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yalnız yaşadığı öğrenilen 1 çocuk annesi 45 yaşındaki Bilgi K. evinde ölü olarak bulundu. Kadının cenazesi otopsi için Havza Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bilgi K.’nin kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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