Yalnız yaşayan kadın 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü

Sinop’un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde bir kadın yaşadığı evinde 9 yerinden bıçaklanarak öldürüldü. Evden çıktığı tespit edilen şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, gece saatlerinde Boyabat’a bağlı Gökdere Mahallesi’nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, bir evde yalnız yaşayan Sultan Karaaslan’ı (48) kanlar içinde yatarken gören çevredekiler durumu 112’ye bildirdi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

9 yerinden bıçaklanmış

Sağlık ekiplerinin incelemesinde Karaaslan’ın 9 kez bıçakla vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandığını tespit etti. Boyabat Devlet Hastanesi’ne kaldırılan kadın yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Üzerinde kan izleri bulundu

Polis ekipleri, Karaaslan’ın evinden çıktığı tespit edilen Akif A.’yı(47) yakalayarak gözaltına aldı. Ayakkabı ve giysilerinde kan izlerine rastlanılan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.