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Yalnız yaşayan adam evinde ölü bulundu
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Asayiş 02.10.2020, 14:03
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Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kendisinden haber alınamayan yaşlı adam evinde ölü bulundu.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı kırsal Yeşilova Mahallesinde yalnız yaşayan Veli Açi’den (60) bir süredir haber alamayan komşuları merak ederek ikametgâhına gitti. Kapıyı açan komşuları, Veli Açi’yi (60) yalnız yaşadığı evde hareketsiz halde buldu.
Komşularının haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, Mehmet Ali Açi’nin hayatını kaybettiğini belirledi. Açi’nin tansiyon hastası olduğu öğrenilirken, savcı, şüpheli ölümle ilgili soruşturma başlattı. Veli Açi’nin cenazesi kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için otopsiye gönderildi.
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