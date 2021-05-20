banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Nevşin Mengü: 'Bu ülke artık bir sevişsin, herkes rahatlasın yani'
Nevşin Mengü: 'Bu ülke artık bir sevişsin, herkes rahatlasın yani'
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e destek
Kılıçdaroğlu’ndan Akşener’e destek
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Ozan Kabak'ın yeni takımı belli oldu
Ali Koç'tan canlı yayında açıklama: 'ADAYIM'
Ali Koç'tan canlı yayında açıklama: 'ADAYIM'

Yalnız yaşayan adam, evde kanlar içerisinde ölü bulundu

Antalya’da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 51 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. İlk yapılan incelemelere göre adamın, sandalyeden kalktıktan sonra düşmesi sonucu başını çarptığı ve bu yüzden hayatını kaybettiği belirlendi.

Asayiş 20.05.2021, 15:48
Yalnız yaşayan adam, evde kanlar içerisinde ölü bulundu

Antalya’da kendisinden 2 gündür haber alınamayan 51 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu. İlk yapılan incelemelere göre adamın, sandalyeden kalktıktan sonra düşmesi sonucu başını çarptığı ve bu yüzden hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 13.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Üçgen Mahallesi’nde bulunan 5 katlı bir apartmanın 2’nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evinde yalnız yaşayan Burhan Kölüksüz’den (51) 2 gündür haber alamayan yakınları eve gelerek kapıyı çalmaya başladı. Kapıyı açan olmayınca telefondan da ulaşılamayan Kölüksüz’ün durumu için 112 Acil Çağrı Merkezine haber verildi. İhbarın ardından olay yerine itfaiye, sağlık ekipleri ve polis sevk edildi. Merdiven yardımıyla pencereden eve giren itfaiye ekipleri, Kölüksüz’ün yerde hareketsiz yattığını gördü. Sağlık ekipleri, Kölüksüz’ün yaşamını yitirdiğini tespit ederken, polis yaptığı ilk incelemede talihsiz adamın evin içinde düştükten sonra başından darbe alması nedeniyle yaşamını yitirdiğini belirledi.

Çeşitli hastalıkları olduğu öğrenilen Kölüksüz’ün cenazesi, kesin ölüm nedeni öğrenilmek üzere otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Yorumlar (0)
25°
açık