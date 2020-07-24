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Yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu
ANTALYA’DA 60 YAŞINDAKİ BİR KİŞİ YALNIZ YAŞADIĞI EVİNDE ÖLÜ BULUNDU.
Asayiş 24.07.2020, 17:42
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Antalya’da 60 yaşındaki şahıs, yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Olay, Konyaaltı ilçesi Hurma Mahallesi 241. Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 katlı bir apartmanın 2. katındaki evde yalnız yaşayan Rıdvan Telim’den (60) haber alamayan yakınları kontrol için geldikleri evde Telim’in hareketsiz bir şekilde yerde yattığını gördü. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesinin ardından adrese gelen sağlık ekipleri, Telim’in hayatını kaybettiğini belirledi. Telim’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumuna kaldırılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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