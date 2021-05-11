Yalan ihbar tüm ekipleri sokağa döktü

Aydın’da bir şahsın yaptığı asılsız ihbar tüm ekipleri sokağa döktü. İtfaiye, 112 Sağlık, Polis ve AYDEM ekiplerinin seferber edildiği ihbar halkı da sokağa döktü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Aydın’ın Efeler ilçe merkezinde 112 Acil Çağrı Merkezi’ne öğlen saatlerinde Köprülü Mahallesi 1618 sokak üzerindeki bir müstakil evin yandığı ve içeride de bir kadının kilitli olduğu yolunda ihbar geldi. İhbarı alan 112 Acil Çağrı Merkezi, tüm ekipleri bölgeye sevk etti. Siren çalarak bölgeye ilk etapta itfaiye ekipleri, ardından sağlık ekipleri ve polis gelince mahalle halkı da sokağa döküldü.

Verilen adreste yangın olmadığını ve ikamette de kimsenin bulunmaması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi tarafından ihbarı veren kişi defalarca aranmasına rağmen kadın odluğu belirtilen ihbarcı kişi telefonlara cevap vermedi. Bölgede yapılan incelemelerin ardından tüm ekipler normale dönerken, polis ihbarı yapan kişinin belirlenmesi için çalışma başlattı.

Mahalle sakinleri tepki gösterdi

Acil müdahale ekiplerinin bu şekilde yalan ihbarla oyalanmasına tepki gösteren bazı vatandaşlar, “Bir kadın aramış. Yangın var içeride de biri mahsur kaldı demiş. Oysa hiçbir şey yok. Devletin bu kadar görevlisi bu kadar araç boş yere meşgul edilir mi? Bu yalan ihbarı yapan bulunur mutlaka. Cezalandırılsın” diye konuştular.