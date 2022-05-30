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Yalan haber ile korku yayanlara inceleme başlatılıyor

Bursa’da sosyal medya hesaplarından yapılan, çarşaflı kadın kılığındaki organ mafyasının çocuklarını kaçırdığı yönünde paylaşımlar üzerine harekete geçen il emniyet müdürlüğü ihbarların asılsız olduğunu belirtti.

Asayiş 30.05.2022, 16:41
Yalan haber ile korku yayanlara inceleme başlatılıyor

Bursa’da sosyal medya hesaplarından yapılan, çarşaflı kadın kılığındaki organ mafyasının çocuklarını kaçırdığı yönünde paylaşımlar üzerine harekete geçen il emniyet müdürlüğü ihbarların asılsız olduğunu belirtti.

Bursa’da farklı sosyal medya hesaplarından yapılan ‘Kent meydanında çarşaflı kadın kılığındaki organ mafyası11 yaşındaki bir kız çocuğunu paten sürerken kaçırmaya çalıştı ama yere düştüğü için kızı kaçıramamış. Kızın söylediklerine göre beyaz araba içinde ağzı yüzü kan içinde baygın halde 3 kız çocuğu daha varmış lütfen dikkat edelim’ paylaşımının asılsız olduğu belirtildi.

Diğer yandan, bu tarzda asılsız ihbarlar yapanlar hakkında Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin işlem başlatılacağı öğrenildi.

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