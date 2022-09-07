Yaklaşık 600 kilometre yol gelip annesini yaralayan zanlı tutuklandı

Adana’dan Diyarbakır’a gelerek boşanma aşamasındaki annesini tüfekle yaralayan genç tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, dün Adana’dan gelerek anneannesinin Diyarbakır’ın merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki evinde yaşayan annesi H.T’yi tüfekle ateş açarak yaralayan ve gözaltına alınan Y.T’nin (17) emniyetteki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen Y.T. çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Yaralanan H.T’nin, Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ndeki tedavisi sürüyor.

Adana’da eşiyle boşanma aşamasında olan H.T. (36) Diyarbakır’a gelerek annesinin merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi’ndeki evine yerleşmiş, bunun üzerine Y.T. de Adana’dan gelerek anneannesinin evinde bulunan annesi H.T’ye tüfekle ateş açmıştı.

Yaralanan H.T, 112 Acil Sağlık ekiplerince Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesi’ne kaldırılmış, olay yerinden kaçan Y.T, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalanmıştı.