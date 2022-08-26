Yakıt yüklü gemideki yangın, gemi personeli tarafından söndürüldü
Antalya’da demirli yakıt gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Gemi personeli tarafından kısa sürede söndürülen yangın paniğe sebep oldu.
Antalya’da demirli yakıt gemisinde çıkan yangın kontrol altına alındı. Gemi personeli tarafından kısa sürede söndürülen yangın paniğe sebep oldu.
Olay, saat 11.00 sıralarında Konyaaltı ilçesi Büyük Çaltıcak ile Küçük Çaltıcak mesire alanlarının karşısında gemilerin demirli bulunduğu alanda meydana geldi. Bölgede demirli bulunan yakıt yüklü TC bayraklı yakıt gemisinin baca bölümünden henüz belirlenemeyen bir nedenle alevler yükselmeye başladı. Alevlerin ve dumanların yükseldiği yangına, gemi personeli kısa sürede müdahale etti. Yangın ekiplerin başarılı çalışması sonucu diğer bölümlere sıçramadan söndürüldü. Vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yaptığı ihbarla bölgeye Deniz Polisi ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Yangında herhangi bir yaralanma ve can kaybının olmadığı öğrenildi. Gemide yaşanabilecek acil bir duruma karşı, deniz polisi dışarıdan müdahale edebilecek şekilde tertibatı bulunan botla bölgede güvenlik önlemini sürdürüyor. Öte yandan, gemiden çıkan yoğun duman ve alevler sahilde denize giren vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.
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