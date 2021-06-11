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Yakıt tankeri şarampole devrildi

Şanlıurfa-Mardin karayolunda kontrolden çıkan yakıt tankeri, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yakıt tankerinin boş olması faciayı önledi.

Asayiş 11.06.2021, 14:26
Yakıt tankeri şarampole devrildi

Şanlıurfa-Mardin karayolunda kontrolden çıkan yakıt tankeri, bariyerlere çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, yakıt tankerinin boş olması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesi ile Mardin’in Kızıltepe ilçesini birbirine bağlayan karayolunun 30’uncu kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yakıt tankeri, kontrolden çıkarak bariyerlere çaptı. Bariyerleri deviren tanker, şarampole uçtu. Kazada şans eseri yaralanan olmadı. Olay yerine çağrılan vinç, içi boş olan tankeri devrildiği yerden kaldırarak çıkarttı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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