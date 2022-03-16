Yakıt doldurtup kaçan şahıslar, kaldıkları otelin de parasını ödemeden kaçmışlar

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde benzinlik istasyonuna gelip aracının deposunu 820 TL’lik yakıtla doldurduktan sonra kaçan şüpheliler, emniyet güçleri tarafından yakalanarak, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Öte yandan aynı şahısların olaydan bir gün sonra Turgutlu’da konakladıkları otelin de parasını ödemeden kaçtıkları öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesinde E-96 karayolu üzerinde bulunan bir benzinlik istasyonuna gelen araç pompa görevlisine depoyu doldurmasını söyledi. Pompa görevlisi araçta plaka olmadığını, plakanın ön camda takılı olduğunu görünce aracın yeni olduğunu düşünerek depoyu doldurdu. Dolum işlemi bitince araç sürücüsü parayı ödemeden hızla benzin istasyonundan kaçtı. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen Turgutlu İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı asayiş ekipleri araçla kaçan sürücülerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, araç içerisine bulunan 3 şüphelinin kimlik bilgilerine ulaşmasının ardından, A.U. (20), H.S. (19) ve H.T.’yi (23) yakaladı. Öte yandan başka suçlardan da sabıkaları bulunan 3 şahsın olaydan 1 gün sonra da Turgutlu’da bir otel kaldıkları ve otelin parasını ödemeden kaçtıkları öğrenildi. Gözaltına alınan şüpheliler emniyet sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Emniyetteki sorguları tamamlanan şahıslar hakim karşısına çıktı. Başka suçlardan da sabıkası bulunduğu öğrenilen 3 şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.