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Yakıt deposunun içindeki zuladan 160 kilo sıvı uyuşturucu çıktı
Erzurum’da narkotik ekiplerinin İran plakalı bir tırda yaptığı aramada, yakıt deposu içindeki özel bölmede 160 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Asayiş 19.11.2021, 12:46
Erzurum’da narkotik ekiplerinin İran plakalı bir tırda yaptığı aramada, yakıt deposu içindeki özel bölmede 160 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi.
Edinilen bilgiye göre, Erzurum Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Aşkale uygulama noktasında durdurulan İran plakalı tırda yapılan aramada, yakıt deposu içerisinde bölünmüş kısma zulalanmış 160 kilogram sıvı metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan İran uyruklu tır sürücüsü, sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.