Yakın arkadaşların tartışması cinayetle son buldu

Eskişehir’de gece saatlerinde meydana gelen ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayda, şüpheli ile maktulün yakın arkadaş oldukları öğrenildi.

Gece saatlerinde Akarbaşı Mahallesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen olayda 27 yaşındaki şüpheli Candeniz G., 23 yaşındaki Arda Yıldız’ı tabancayla vurarak öldürdü. Yakın arkadaş oldukları öğrenilen Candeniz ve Arda’nın aralarının, yaşadıkları bir sorundan dolayı bozulduğu iddia edildi.

Doğum günü kutlamasına gitmişlerdi

Dün akşam saatlerinde bir doğum günü kutlamasına gittikleri öğrenilen Candeniz G. ile Arda Yıldız’ın, mekandan birlikte çıktığı öğrenildi. Alkollü ortamda bulunduktan sonra birlikte börek yemeye giden iki yakın arkadaşın, oturdukları börekçide tartışmaya başladığı ve çevredekiler tarafından sakinleştirildiği öğrenildi. Börekçiden çıkarak yürümeye başlayan iki yakın arkadaşın arasında geçmişte yaşadıkları husumetten dolayı tekrar tartıştıkları ve Candeniz G.’nin silahına davrandığı öğrenildi.

Olayın ardından Eskibağlar Mahallesi’nde yakalanarak gözaltına alınan Candeniz G.’nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.