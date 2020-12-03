Yakın arkadaşların alacak verecek kavgasında kan aktı: 1 ölü

Gaziantep’te alacak verecek meselesi yüzünden tartışan iki arkadaşın kavgasında taraflardan biri kalbinden bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Gaziantep’in Nizip ilçe merkezinde dün akşam sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, yakın arkadaş olan Mustafa Ö. (42) ile Mustafa N. (41), alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyen ikili arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında üzerindeki bıçağı çıkaran Mustafa N., yakın arkadaşı Mustafa Ö.’yü kalbinden bıçakladı. Olayın ardından çevredeki vatandaşlar tarafından polis ve sağlık ekiplerine bilgi verildi. Olay yerine gelen polis ekipleri taraflara müdahale ederken, sağlık ekipleri ise aldığı bıçak darbesi ile ağır yaralanan Mustafa Ö.’ye müdahale etmeye çalıştı. Arkadaşının bıçak darbesiyle ağır yaralanan Mustafa Ö., sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yakın arkadaşı tarafından öldürülen talihsiz adamın cansız bedeni, olay yerinde yapılan işlemlerinin ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Hayatını kaybeden Mustafa Ö.’nün cenazesi, adli tıpta yapılacak olan otopsi işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edilecek.

Yakın arkadaşının ölümüne neden olduğu iddia edilen Mustafa N. ise polis ekipleri tarafından olay yerinde gözaltına alındı. Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.