Yakın arkadaşları ölüm bile ayıramadı
MUĞLA’NIN BODRUM İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDAN 2 KİŞİ ÖLDÜ 3 KİŞİ YARALANDI. ÇOK SAMİMİ OLAN BERAT AYDIN İLE BERKANT GÜRLEYENİ İSE ÖLÜM BİLE AYIRAMADI
Muğla’nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasından 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Çok samimi 2 arkadaş olan Berat Aydın ile Berkant Gürleyen’i ise ölüm bile ayıramadı.
Bodrum istikametinden, Turgutreis istikametine giden 67 AB 700 plakalı araç sürücüsü Berkant Gürleyen, Bitez kavşağına hızlı girince direksiyon hakimiyetini kaybetti. Orta refüje çıkan otomobil daha sonra yol kenarında bulunan toteme çarparak durdu. Hurdaya dönen cipin motor kısmı çarpmanın etkisiyle bir anda alev aldı. Çevredeki vatandaşlar yangın tüpleriyle alev alan aracı söndürürken, bir yandan ise Hyundai marka cipte bulunan 4 kişiyi araçtan çıkardı. Aracı kullanan Berkant Gürleyen ise cipte sıkıştı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araçta sıkışan ve ağır yaralanan Gürleyen’i güçlükle şoför koltuğundan çıkardı. Olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.
İki arkadaşı ölüm bile ayıramadı
Kazanın ardından 26 yaşındaki Berat Aydın olay yerinden hayatını kaybederken, 25 yaşındaki Berkant Gürleyen ise kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Ağır yaralanan Metin Kukul, Sefa Çakal, Alper Bahadır ise Bodrum’daki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hayatını kaybeden Aydın ve Gürleyen’in çok samimi 2 arkadaş oldukları ve Zonguldak’ta yaşayan gençlerin birkaç gün önce Bodrum’a tatile geldikleri öğrenildi.
Aracı söndüren vatandaşlar ise sesi duyup geldiklerini aracın yandığını görünce yangın tüpleri ile müdahale edip araçta bulunan 4 kişiyi dışarı çıkardıklarını söyledi. Öte yandan kaza sonrasında yaralıları çıkaran bazı vatandaşlar ise gözyaşlarını tutamadı.
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