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Yakılan sera atıkları araziye sıçradı, mahalleli sokağa döküldü

Antalya’nın Serik ilçesinde yakılan sera atıklarından çıkan yangın korkuttu. Rüzgarın da etkisiyle araziye sıçrayan yangın, sokağa dökülen mahallelinin de desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Asayiş 03.09.2021, 11:12
Yakılan sera atıkları araziye sıçradı, mahalleli sokağa döküldü

Antalya’nın Serik ilçesinde yakılan sera atıklarından çıkan yangın korkuttu. Rüzgarın da etkisiyle araziye sıçrayan yangın, sokağa dökülen mahallelinin de desteğiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın dün gece Serik ilçesine bağlı Üründü Mahallesi’nde başladı. Bölgede bulunan sera atıklarının yakılması sonucu rüzgarın etkisiyle dağılan yangına ihbar üzerine Antalya büyükşehir belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Sokağa dökülen vatandaşların da yardımıyla büyümeden söndürülen yangın sonrası yetkililer, çiftçileri sera atıkları imha ederken dikkat etmeleri konusunda uyardı.

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