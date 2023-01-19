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Yakalanmasaydı taklit ürünleri piyasaya sürecekti
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir araçta yapılan aramada çeşitli markalara ait taklit ürün olan bin kilogram toz deterjan ile 114 adet şampuan ve sıvı deterjan ele geçirildi.
Asayiş 19.01.2023, 19:09
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde bir araçta yapılan aramada çeşitli markalara ait taklit ürün olan bin kilogram toz deterjan ile 114 adet şampuan ve sıvı deterjan ele geçirildi.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Gölcük ilçesinde araç denetimi yapıldı. Bir araçta yapılan aramada çeşitli markalara ait taklit ürün ele geçirildi. Araçta bin kilogram toz deterjan ile 114 adet şampuan ve sıvı deterjan ele geçirildi. Malzemelere el konulurken araç sürücüsü hakkında işlem başlatıldı.