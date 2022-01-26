banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Altında rekor bekleniyor!
Altında rekor bekleniyor!
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
Dolar ve euro güne nasıl başladı?
TAG otoyolu Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı
TAG otoyolu Gaziantep yönü trafiğe kapatıldı
Pfizer ve BioNTech’ten Omicron’a özel aşı
Pfizer ve BioNTech’ten Omicron’a özel aşı

Yakalanan kaçak makaron miktarı bir yılda 10 kat arttı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2021 yılında 96 milyon adet makaron (sigara filtresi) ele geçirildi. Bu rakamın bir önceki yıla göre 10 kat fazla olması dikkat çekti.

Asayiş 26.01.2022, 10:58
Yakalanan kaçak makaron miktarı bir yılda 10 kat arttı

İzmir İl Jandarma Komutanlığı tarafından, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadele kapsamında 2021 yılında 96 milyon adet makaron (sigara filtresi) ele geçirildi. Bu rakamın bir önceki yıla göre 10 kat fazla olması dikkat çekti.

İzmir İl Jandarma Komutanlığının kaçakçılık ve organize suçlarla mücadelesindeki olay sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre yüzde 55 arttı. Yakalanan şüpheli sayısı yüzde 31, tutuklanan şüpheli sayısı ise yüzde 60 yükseldi. Kaçak alkolle mücadele kapsamında 2021 yılında 67 bin litre ile kaçak içki ele geçirildi. 2021 yılında 96 milyon adet de kaçak makaron ele geçirildi. Yakalanan kaçak makaron miktarı, bir önceki yıla göre 10 kat artış gösterdi.

Uyuşturucu ile ilgili olay sayısı yüzde 67 arttı

Sadece uyuşturucu ile ilgili olay sayısı 2021’de yüzde 67 artarken, yakalanan şüpheli sayısında yüzde 53, tutuklanan şüpheli sayısında ise yüzde 46 artış yaşandı. 2021 yılında 1.3 ton esrarla, yakalanan esrar miktarı bir önceki yıla göre 2,5 kat arttı. 2021 yılında yakalanan kenevir oranı bir önceki yıla yüzde 21, sentetik hap yüzde 48 arttı. Yakalanan metamfetamin sayısı bir önceki yıla göre 2.6 kat, bonsai de 5 kat yükseldi. İzmir İl Jandarma Komutanlığınca yasa dışı ekim alanlarının tespit edilmesi amacıyla her sene değerlendirme planı hazırlanıyor. Bu kapsamda 2020 yılında bin 133 nokta belirlendi. 2021 için bin 155 nokta belirlenip kontrol sağlanıyor.

5 yılda 22 bin 452 göçmen sevk edildi

Organize suçlarla mücadele olayları kapsamında ise 2021 yılında 12 operasyon yapıldı. Operasyon sayısı, bir önceki yıla göre 2,5 kat arttı. Yakalanan organize örgütlü suçlarda, 172 kişi ile 4 kat artış yaşandı. Tutuklu sayısında 3 kat artış meydana geldi. Göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında da 2021’de yakalanan organizatör sayısı 2 kat arttı. İzmir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluğunda olan geri gönderme merkezinde, 2021 yıl içerisinde 132 sevk faaliyeti oldu, 3 bin 63 göçmenin sevki sağlandı. Son 5 yılda ise 22 bin 452 göçmen sevk edildi.

26 bin 840 şahsın sosyal medya hesabı hakkında çalışma

2021 yılı içinde siber suçlarla mücadele kapsamında fuhuş için yer ve imkan sağlama/müstehcenlikten 229 web sayfası, yasa dışı kumardan 933 web sayfası olmak üzere toplam bin 162 web sayfası erişime engellendi. Türkiye genelinde sosyal medya platformlarında konusu suç teşkil eden ve herkese açık paylaşımlar yapan 26 bin 840 şahsın sosyal medya hesabı hakkında çalışma yapıldı, 19 bin 40 hesap tespiti yapılarak işlem başlatıldı.

Yorumlar (0)
-0°
hafif kar yağışlı
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 23 54
2. Konyaspor 22 45
3. Alanyaspor 23 38
4. Adana Demirspor 23 37
5. Fenerbahçe 23 37
6. Beşiktaş 23 36
7. Hatayspor 23 36
8. Başakşehir 22 34
9. Gaziantep FK 22 32
10. Sivasspor 23 31
11. Kayserispor 23 31
12. Karagümrük 23 30
13. Kasımpaşa 23 27
14. Göztepe 23 27
15. Galatasaray 23 27
16. Giresunspor 23 26
17. Antalyaspor 23 24
18. Rizespor 23 22
19. Altay 23 18
20. Ö.K Yeni Malatya 22 16
Takımlar O P
1. Ümraniye 21 45
2. Ankaragücü 21 45
3. Erzurumspor 21 38
4. Bandırmaspor 21 36
5. İstanbulspor 21 36
6. Eyüpspor 20 36
7. Samsunspor 20 33
8. Adanaspor 21 32
9. Manisa Futbol Kulübü 21 28
10. Tuzlaspor 20 27
11. Keçiörengücü 21 26
12. Gençlerbirliği 21 26
13. Boluspor 19 24
14. Kocaelispor 21 24
15. Menemen Belediyespor 21 23
16. Altınordu 21 22
17. Bursaspor 20 20
18. Denizlispor 21 19
19. Balıkesirspor 20 8
Takımlar O P
1. Manchester City 23 57
2. Liverpool 22 48
3. Chelsea 24 47
4. M. United 22 38
5. West Ham United 23 37
6. Arsenal 21 36
7. Tottenham 20 36
8. Wolverhampton Wanderers 21 34
9. Brighton 22 30
10. Leicester City 20 26
11. Aston Villa 21 26
12. Southampton 22 25
13. Crystal Palace 22 24
14. Brentford 23 23
15. Leeds United 21 22
16. Everton 20 19
17. Norwich City 22 16
18. Newcastle 21 15
19. Watford 20 14
20. Burnley 18 12
Takımlar O P
1. Real Madrid 22 50
2. Sevilla 22 46
3. Real Betis 22 40
4. Atletico Madrid 21 36
5. Barcelona 21 35
6. Real Sociedad 21 34
7. Villarreal 22 32
8. Rayo Vallecano 21 31
9. Athletic Bilbao 22 31
10. Valencia 22 29
11. Osasuna 22 28
12. Celta Vigo 22 27
13. Espanyol 22 27
14. Granada 22 24
15. Elche 22 23
16. Getafe 22 22
17. Mallorca 21 20
18. Cadiz 22 18
19. Deportivo Alaves 22 17
20. Levante 21 11