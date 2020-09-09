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Yakalanan dolandırıcılardan alınan 200 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi

TUNCELİ'NİN OVACIK İLÇESİNDEN DOLANDIRICILIK YOLUYLA ŞANLIURFA’NIN SİVEREK İLÇESİNE GETİRİLEN 200 KÜÇÜKBAŞ HAYVAN, JANDARMA TARAFINDAN BULUNARAK SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ. GÖZALTINA ALINAN 2 KİŞİ ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE NİTELİKLİ DOLANDIRICILIKTAN TUTUKLANDI.

Asayiş 09.09.2020, 18:49
Yakalanan dolandırıcılardan alınan 200 küçükbaş hayvan sahibine teslim edildi

Tünceli’nin Ovacık ilçesinden dolandırıcılık yoluyla Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine getirilen 200 küçükbaş hayvan, jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Gözaltına alınan 2 kişi çıkarıldığı mahkemece nitelikli dolandırıcılıktan tutuklandı.

Alınan bilgilere göre, Ovacık’ta kuzu besiciliği yapan H.Ç. Siverek’ten gelen ve kendilerini tüccar olarak tanıtan Ö.A. ve M.K. isimli şahıslara 200 kuzu sattı. Parasını almak için Siverek’e gelen H.Ç. burada dolandırıldığını anlayınca jandarmaya başvurdu. H.Ç.’nin şikayeti üzerine çalışma yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT ekipleri kuzuları ilçe kırsalında tespit etti. Yapılan operasyonla H.Ç.’yi dolandırdıkları iddia edilen Ö.A. ile M.K. gözaltına alınırken, bulunan kuzular da sahibine teslim edildi.

Jandarma tarafından adliyeye sevk edilen Ö.A. ve M.K. mahkeme tarafından nitelikli dolandırıcılık suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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