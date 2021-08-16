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Yakalanan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı

Samsun’da DEAŞ terör örgütü suçundan mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan yabancı uyruklu bir kişi ifadesi alınan mahkemece serbest bırakıldı.

Asayiş 16.08.2021, 23:07
Yakalanan DEAŞ şüphelisi serbest bırakıldı

Samsun’da DEAŞ terör örgütü suçundan mahkemece hakkında yakalama kararı çıkarılan yabancı uyruklu bir kişi ifadesi alınan mahkemece serbest bırakıldı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun 2. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından DEAŞ terör örgütü ile ilgili hakkında yakalama kararı çıkarılan Irak uyruklu A.A.A.A.G. (24), Samsun’un Atakum ilçesi İncesu mevkisindeki polisin uygulama noktasında yapılan GBT sorgulamasında yakalandı. Gözaltına alınan A.A.A.A.G., Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen A.A.A.A.G. Samsun 2.Ağır Ceza Mahkemesi’ne ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.
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