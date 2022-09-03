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Yakalanan 113 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli ve bölge illerden güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda toplamda 113 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi.

Asayiş 03.09.2022, 10:38
Yakalanan 113 düzensiz göçmen sınır dışı edildi

Kocaeli ve bölge illerden güvenlik güçlerince yapılan çalışmalarda toplamda 113 düzensiz göçmen yakalanarak sınır dışı edildi.

Düzensiz göçle mücadelede çerçevesinde güvenlik güçlerinin çalışmaları devam ediyor. Bu çerçevede Kocaeli ve bölge illerden yapılan çalışmalarda toplam 113 düzensiz göçmen yakalanarak Kocaeli İl Göç İdaresi Müdürlüğü Gündoğdu Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Burada yapılan işlemleri sonrasında düzensiz göçmenler sınır dışı edildi.

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