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Yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı

Bursa’da üç farklı suçtan aranması olan bir şahsın içinde olduğu aracı durdurmak isteyen polis ekipleri, 10 kilometrelik kovalamacanın ardından aracı durdurdu. Araçtaki şahıslardan biri polise kurşun yağdırırken, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. yakalanan şahsın ve firar eden kişinin kaçma anı ve kaçtıkları otomobilin askıda kalması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 26.05.2022, 14:38
Yakalanacağını anlayınca polise kurşun yağdırdı

Bursa’da üç farklı suçtan aranması olan bir şahsın içinde olduğu aracı durdurmak isteyen polis ekipleri, 10 kilometrelik kovalamacanın ardından aracı durdurdu. Araçtaki şahıslardan biri polise kurşun yağdırırken, bacağından vurularak etkisiz hale getirildi. yakalanan şahsın ve firar eden kişinin kaçma anı ve kaçtıkları otomobilin askıda kalması ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Yıldırım ilçesi 75. Yıl mahallesi Kerpiç sokakta meydana geldi. Barış Manço Kültür Merkezi yakınlarında 16 ADU 202 plakalı aracın içerisinde şüpheli F.T.(27)’yi fark eden polis ekipleri, aracı durdurmak istedi. Polislerin dur ihtarına uymayan şüpheli ve yanındaki iki kişi kaçmaya başladı. Yaklaşık 10 kilometrelik kovalamacanın ardından Kerpiç sokağa giren şüpheliler patika yoldaki setten geçmek isterken otomobil askıda kaldı. Yakalanacağını anlayan F.T., polis ekiplerinin aracını hedef alarak ateş açtı. Bu esnada araçta bulunan Y.B. ve diğer şahıs ormanlık alana kaçtı. Polis ekiplerinin havaya uyarı ateşi açmasına aldırış etmeyen F.T., karşılık vermeye devam etti. Ekiplerin uyarı ateşi sonrası sol bağından yaraladığı şahıs suç aleti tabanca ile kaçmaya başladı. Diğer şüphelilerden Y.B. ise etkisiz hale getirildi. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan ekipler, kaçan F.T. ve henüz kimliği belirlenemeyen şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

Suç aletiyle çalılıklara saklandı

Polis ekipleri kendilerine ateş açarak kaçan şüpheli F.T. (27)’yi çevrede yaptıkları güvenlik kamera incelemesinin ardından kaçış güzergahı üzerindeki çalılıklara saklandığı yerde suç aleti tabancayla yakaladı. Şahısların kaçtığı otomobilde yapılan aramalarda bir adet pompalı tüfek, 2 adet ruhsatsız tabanca, bıçak ve çok sayıda fişek ele geçirdi. Şüpheli F.T.’nin kasten adam öldürmeye teşebbüs, silahlı tehdit ve ateşli silah bulundurma, ateşli silahlar, mermiler, bıçaklar ve sırf saldırı veya savunma hedefiyle yapılmış olan aletlerin Türkiye’ye sokulması, üretilmesi, satın alınması, satılması, taşınması veya bulundurulması suçlarından aranmasının olduğu ve yakalanmak istemediği için ateş açarak kaçtığı öğrenildi. Polis ekiplerinin ateş ederek etkisiz hale getirdiği şüpheli olay yerine istenen ambulansla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma hastanesine kaldırılırken, diğer şüpheli Y.B. gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Kimliği sonradan tespit edilen ve kaçan üçüncü şüphelinin yakalanması için polis ekiplerinin çalışmaları devam ederken, yakalanan şahsın ve firar eden kişinin kaçma anı ve kaçtıkları otomobilin askıda kaldığı anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

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