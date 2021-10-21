Yakalanacağını anlayınca canına kıydı

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde polisle yaşadığı kovalamaca sonucu kullandığı otomobil ile köy yoluna giren genç durdurulduğu esnada pompalı tüfekle canına kıydı.

Edinilen bilgiye göre, hakkında bir şikayetten dolayı polis tarafından durdurulmak istenen Mustafa Güler (27) kullandığı 01 AHR 236 plakalı otomobil ile polisten kaçtı. Bunun üzerine kaçan şahsın peşine düşen polis ile Mustafa Güler’in kullandığı otomobil arasında kovalamaca yaşandı. Mustafa Güler kullandığı araçla şehir merkezinden çıkarak Narlıkışla köyü yoluna girdi. Köye geldiği esnada yakalanacağını anlayan Güler, durdurulduğu esnada yanında bulunan pompalı tüfeği kendisine dayayıp ateşledi. Araç içerisinde kanlar içinde kalan genç için ihbar üzerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Mustafa Güler’in hayatını kaybettiğini belirledi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Güler’in cenazesi Kadirli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.