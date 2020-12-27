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Yakalaması vardı; dayısının cenazesine giderken yakalandı
Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaralama suçundan yakalaması olan zanlı uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş 27.12.2020, 03:18
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Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde yaralama suçundan yakalaması olan zanlı uygulama noktasında yakalanarak gözaltına alındı.Olay gece saatlerinde Alaplı-Ereğli Yolu Pidos Kavşağı polis uygulama noktasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Sakarya’nın Karasu ilçesinden Bartın’a dayısının cenazesine katılmak için seyir halinde olan M. U. polis uygulama noktasında durduruldu. Yaralama suçundan yakalaması olan M. U. gözaltına alınırken yarın nöbetçi mahkemeye çıkartılacağı öğrenildi.
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