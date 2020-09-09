Yakalama kararı olan FETÖ/PDY üyesi öğretmen yakalandı
AKSARAY’DA FETÖ/PDY ÖRGÜTÜNE ÜYE OLMAK SUÇUNDAN YAKALAMASI OLAN VE HAKKINDA 6 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI BULUNAN İHRAÇ ÖĞRETMEN KOM EKİPLERİNİN OPERASYONUYLA YAKALANDI.
Aksaray’da FETÖ/PDY örgütüne üye olmak suçundan yakalaması olan ve hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen KOM ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.
Operasyon, Aksaray merkezde bir adrese gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye göre, Fetullahçı Terör Örgütü / Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) terör örgütüne üye olmaktan yakalama kararı olan, hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ihraç öğretmen R.S.’nin Aksaray’ın Ortaköy ilçesinde bir evde saklandığı bilgisine ulaşan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ilçedeki ikamete yönelik gerçekleştirdiği operasyonla şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanan şüpheli R.C. Aksaray T Tipi Kapalı İnfaz Kurumuna gönderildi.
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