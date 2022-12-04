Yakalama kararı bulunan şahsın sürdüğü araçta 81 adet sentetik hap bulundu

Eskişehir’de hakkında yakalama kararı bulunan 1 kişinin kullandığı araçta, jandarma tarafından 81 adet sentetik hap ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan araştırmada, Ankara-Eskişehir istikametine seyir halinde bulunan bir araçta uyuşturucu madde olduğu ve aracı kullanan şahıs hakkında yakalama kararı bulunduğu tespit edildi. Ekipler aracı Odunpazarı’na bağlı Yahnikapan Mahallesi yakınlarında durdurdu. Şahsın üzerinde ve araçta uyuşturucu madde arama köpeğiyle yapılan aramada 81 adet yeşil reçeteye tabi olarak satılan sentetik hap ele geçirildi. Şüpheli hakkında ‘uyuşturucu madde imal ve ticareti’ suçundan adli işlem başlatıldı.