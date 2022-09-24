Yakaladığı keklikleri satan kişiye 23 bin TL para cezası

Kırıkkale’nin Keskin ilçesinde yakaladığı kınalı keklikleri satmaya çalışan şahsa 23 bin 81 lira para cezası kesildi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Bölge Müdürlüğü ekipleri, Keskin ilçesine bağlı Kaçak köyünde yaşan O.A. isimli şahsın yakaladığı kınalı keklikleri satmak istediği bilgisine ulaştı. Harekete geçen av koruma memurları, jandarma ekipleri ile birlikte O.A.’nın evinde ve bahçesinde inceleme yaptı. Ekipler, yapılan aramalarda 2 kınalı kekliğin kafeste tutulduğunu tespit etti. Diğer 2’sinin de satıldığını belirleyen av koruma memurları, O.A.’ya toplam 23 bin 81 lira ceza uyguladı.