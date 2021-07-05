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Yağmuru görüntülerken yıldırımın düşme anını yakaladı

Eskişehir’in Çifteler ilçesine gezmek için gelen bir vatandaş, cep telefonu ile yağan yağmuru görüntülediği sırada bir ağaca yıldırım düşmesini de kayda aldı.

Asayiş 05.07.2021, 10:15
Yağmuru görüntülerken yıldırımın düşme anını yakaladı

Eskişehir’in Çifteler ilçesine gezmek için gelen bir vatandaş, cep telefonu ile yağan yağmuru görüntülediği sırada bir ağaca yıldırım düşmesini de kayda aldı.

Çifteler ilçesinde bulunan Sakarıbaşı tesislerini gezmeye gelen bir vatandaş, yağan yağmur ile birlikte çevredeki görüntüyü cep telefonu ile kaydetmeye başladı. Vatandaş, Sakarıbaşı’nın güzelliğini göstermek istediği sırada bir ağaca yıldırım düştü. Telefonun kamerasının kayıtta olduğu anlarda vatandaşın telaşı da yansıdı. Vatanda, yıldırımın düşten

ağacın fotoğraflarını da çekti.
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