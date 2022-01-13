Yağmurluklu saldırgan dehşet saçtı: Çiğköfte alma bahanesiyle dükkan sahibine böyle ateş açtı

Arnavutköy’de girdiği dükkanda çiğköfte siparişi veren saldırgan, yağmurluğunun altından çıkardığı silahla işyeri sahibine ateş açtı. Tezgahın arkasında siparişi hazırlarken kurşunların hedefi olan dükkan sahibi yaralanırken, dehşet anları saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 12 Ocak günü Arnavutköy’de meydana geldi. İddiaya göre, Barış Beyoğlu, öğlen saatlerinde kendisine ait çiğ köfte dükkanını açtı. Dükkanın açılmasından kısa süre sonra içeri giren, yağmurluk giyen cerrahi maskeli kişi, çiğköfte almak istediğini söyledi. İş yeri sahibi Barış Beyoğlu, müşteri kılığında iş yerine giren kişiye çiğköfte hazırlamak üzere tezgaha geçti. O sırada çevreyi kontrol eden kişi, yağmurluğunun altından çıkardığı silahı Barış Beyoğlu’nun bacaklarına doğru peş peşe ateş etti. Neye uğradığını şaşıran iş yeri sahibi tezgahtaki malzemeleri silahlı saldırgana savurmaya başladı. Kurşunların hedefi olan talihsiz adam, bacağına isabet eden 2 kurşunla yaralanırken, saldırgan ise koşarak iş yerinden kaçtı. İş yeri sahibi Barış Beyoğlu da saldırganın peşinden koştu. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Barış Beyoğlu’nun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, saldırganın yakalanması için çalışma başlatıldı.

Saldırı anı kameraya yansıdı

Saldırı anı ve sonrasında yaşananlar güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde yağmurlu giyen şahsın içeriye girdikten kısa süre sonra tezgahın arkasında bulunan işyeri sahibine ateş ettiği görülüyor. Ardından neye uğradığını şaşıran adam saldırganın peşinden koştuğu güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor.