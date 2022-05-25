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Yağmurdan sığınmak için girdikleri aracın altında ezildiler

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yağmurdan korunmak için park halindeki aracın altına sığınan sokak köpeklerinden üçü, aracın hareket etmesiyle ezildi. O anlar bir sitenin güvenlik kamerasına yansırken site sakinleri durumu ağır olan bir köpeğin tedavi masraflarını karşılayarak araç sürücüsünden şikayetçi oldu.

Asayiş 25.05.2022, 10:56
Yağmurdan sığınmak için girdikleri aracın altında ezildiler

Manisa’nın Akhisar ilçesinde yağmurdan korunmak için park halindeki aracın altına sığınan sokak köpeklerinden üçü, aracın hareket etmesiyle ezildi. O anlar bir sitenin güvenlik kamerasına yansırken site sakinleri durumu ağır olan bir köpeğin tedavi masraflarını karşılayarak araç sürücüsünden şikayetçi oldu.

Olay, Manisa’nın Akhisar ilçesinde 16 Mayıs Pazartesi günü saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Dağıtıma çıkan PTT Kargo’ya ait bir aracın sürücüsü kargo paketlerini teslim etmek için bir sitenin önünde park etti. O sırada başlayan yağmurdan korunmak isteyen 3’ü yavru 6 köpek kargo aracının altına sığındı. Zaman zaman aracın altına girip çıkan köpekler aracın altındayken sürücüsü aracı çalıştırarak uzaklaşmaya başladı. Sağ arka tekeri 3 yavru köpeğin üzerinden geçen aracın sürücüsü yoluna devam ederken yaralanan 3 köpek hayvanseverler tarafından veterinere götürüldü. İkisinin durumunun iyi olduğu köpeklerden birinin sağ kalçasında derin bir kırık olduğu için İzmir’de bir veteriner hekime götürüldü. Yaklaşık 5 bin TL masraf çıkan tedaviyi site sakinleri karşılarken, hayvanseverler sokak hayvanları için kalıcı bir çözüm bulunması çağrısında bulundu.

"Kendi çabalarımızla barınağa yolladık"

Akhisar’ın Atatürk Mahallesindeki bir sitede oturan ve ezilen köpeklerle yakından ilgilenen Şule Kazımoğlu, “Maalesef geçen hafta sitemizin kapısının önünde çok kötü bir olay yaşadık 16 Mayıs günü. Kendi ellerimizle beslediğimiz 6 köpeğimiz, yağmur yağdığı sırada PTT Kargo aracının altına saklandı. Kargocu işini yaptıktan sonra çıktığında maalesef bu 6 yavrudan 3’ünü ezdi. Sonra biz bu sürücüye ulaştık ve bize farkında olmadığını ve yardımcı olabileceğini söyledi. Ondan sonrasında da bizi engelledi. Site sakinlerimizden biri daha bana yardımcı oldu. Kendi çabalarımızla barınağa yolladık hayvanları. İkisi geri geldi. Birinde sıkıntı büyüktü. Ayağı ezilmişti bir ayağının üzerine basamıyordu. Oradaki veteriner kas zedelenmesi olduğunu söyledi. Biz yavruyu geri aldık daha iyi bakarız bize alışkın diye ancak yavrunun acısı dinmedi. Kalça kısmında bir sıkıntı olduğu çok belliydi. Kendi imkanlarımızla özel bir klinikte röntgenini çektirdik ve kalçada çok büyük bir kırık olduğunu fark ettik. Yine kendi imkanlarımızla yavruyu İzmir’de bir kliniğe götürdük. Şu an İzmir’de bulunmakta. Arkadaşlarımız arasında para toplayarak tedavisini üstlendik” dedi.

Ameliyata alınacak

Yavru köpeğin tedavisini gerçekleştirecek olan İzmir’deki Veteriner Hekim Durmuş Kebapçıoğlu ise, köpeğin son durumu hakkında şunları söyledi:

“Adına Şeker dedikleri, bir Kangal kırması yavru köpek geldi. Araba çarpması sonucu sağ kalça bölgesinde kocaman bir kırığı oluşmuş. Sağ bacağını kullanamıyor. Ciddi bir ağrısı var. Olabildiğince hareket ettirmiyorum. Tedbiren bazı ilaçlarımızı başladık tedaviye devam ettiriyoruz. Yaşamsal olarak iyi gözüküyoruz ama bu tip travmalarda 3-4 günlük riskli sürecimiz vardır ama bu bizi pek tedirgin etmiyor. Her şey güzel giderse operasyondan sonra yine 4 pati yürümeye devam edecek.”

Öte yandan hayvanseverlerin kargo sürücüsü hakkında şikayetçi oldukları öğrenildi.

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