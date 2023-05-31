Yağmurda yıkılan istinat duvarı yaşlı çiftin evini yerle bir etti

Ankara’da sağanak yağış sırasında yıkılan istinat duvarı, bir apartman dairesinin üzerine devrildi. Yaşlı çift geceyi duvarı yıkık evlerinde geçirmek zorunda kaldı.

Olay, Mamak’ta meydana geldi. Dün yaşanan şiddetli sağanak sebebiyle yıkılan istinat duvarı, Rıza Demirdizen ile Aysel Demirdizen çiftinin yaşadığı apartman dairesinin üzerine düştü. Dairenin duvarı yıkılırken, oluşan hafriyat çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekiplerince kaldırıldı. Neye uğradığını şaşıran Demirdizen çifti, hala olayın etkisinde olduklarını söyledi.

“Pencereyi ve evimizin duvarını yıktı”

Ev sahibi Rıza Demirdizen, “Balkonda yağmuru seyrederken yan tarafta bulunan istinat duvarı bir anda göçtü. Pencereyi ve evimizin duvarını yıktı. Panikle aşağıya kaçtık. Ardından belediye ekipleri geldi, incelemelerde bulundular. Gürültü çok büyüktü. Deprem olmuş gibiydi. Bina da sarsıldı. Korkuyla evden çıktık. Belediye zararımızın karşılanacağını söyledi” ifadelerini kullandı.