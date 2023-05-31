Yağmurda yıkılan istinat duvarı yaşlı çiftin evini yerle bir etti
ANKARA’DA MEYDANA GELEN SAĞANAK SEBEBİYLE YIKILAN İSTİNAT DUVARI, BİR APARTMAN DAİRESİ DUVARININ ÜZERİNE DEVRİLDİ. HAYATININ ŞOKUNU YAŞAYAN EV SAHİBİ YAŞLI ÇİFT İSE GECEYİ DUVARI YIKIK EVLERİNDE GEÇİRMEK ZORUNDA KALDI.
Ankara’da sağanak yağış sırasında yıkılan istinat duvarı, bir apartman dairesinin üzerine devrildi. Yaşlı çift geceyi duvarı yıkık evlerinde geçirmek zorunda kaldı.
Olay, Mamak’ta meydana geldi. Dün yaşanan şiddetli sağanak sebebiyle yıkılan istinat duvarı, Rıza Demirdizen ile Aysel Demirdizen çiftinin yaşadığı apartman dairesinin üzerine düştü. Dairenin duvarı yıkılırken, oluşan hafriyat çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ve belediye ekiplerince kaldırıldı. Neye uğradığını şaşıran Demirdizen çifti, hala olayın etkisinde olduklarını söyledi.
“Pencereyi ve evimizin duvarını yıktı”
Ev sahibi Rıza Demirdizen, “Balkonda yağmuru seyrederken yan tarafta bulunan istinat duvarı bir anda göçtü. Pencereyi ve evimizin duvarını yıktı. Panikle aşağıya kaçtık. Ardından belediye ekipleri geldi, incelemelerde bulundular. Gürültü çok büyüktü. Deprem olmuş gibiydi. Bina da sarsıldı. Korkuyla evden çıktık. Belediye zararımızın karşılanacağını söyledi” ifadelerini kullandı.