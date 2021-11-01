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Yağmurda toprak evin damı çöktü: 1 yaralı

Adıyaman’da şiddetli yağmur nedeniyle bir kısmı çöken damın altında kalan 3 çocuktan 1’i yaralandı.

Asayiş 01.11.2021, 12:11
Yağmurda toprak evin damı çöktü: 1 yaralı

Adıyaman’da şiddetli yağmur nedeniyle bir kısmı çöken damın altında kalan 3 çocuktan 1’i yaralandı.

Olay, Mara Mahallesi Gül Sokak’ta bir evde meydana geldi. Kentsel dönüşüm alanı içerisinde bulunan toprak ev yağışa dayanamadı. Önceki gece yağan şiddetli yağmur nedeniyle 7 kişilik yabancı uyruklu ailenin yaşadığı toprak evin damında çökme meydana geldi. Evde 3 çocuğun yattığı odanın damı sabaha karşı çöktü.

Büyük bir gürültü ile uyanan Kubea Ailesi ve komşuları yıkılan damın altında kalan çocukları çıkarmak için seferber oldu. Çökme esnasında çocuklardan 2’si odadan hemen çıkartılırken, 1’isi toprağın altında kaldı.

Baba Ahmet ve anne Velide Kubea’nın bağrışmaları üzerine komşuları gelerek, toprak altında bulunan 14 yaşındaki Haldiye Kubea’yı topraktan çıkarttı. Yaralı çocuk olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı çocuğun hastanede tedavisi devam ediyor. Diğer çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Baba Ahmet Kubea, yatarken damın büyük bir gürültüyle çöktüğünü ve 3 çocuğun odada bulunduğunu dile getirdi.

Odada bulunan 12 yaşındaki Hasan Kubea, damın üzerlerine çöktüğünü ve babasının ve annesinin kendilerini dışarı çıkarttığını söyledi.

10 yaşındaki Muhammed Kubea ise ablalarının toprak altında nefessiz kaldığını ifade etti.

Komşu Doğan Yeğen olayı, “Gece saat 4 gibi yağmurdan dolayı ev çöktü. Odada bulunan 3 çocuğumuzdan 1 tanesi topraktan çıkartıldı. Öbürleri de korktu, dışarı kaçtı. Biz de çocuğu çıkardık. Ambulans geldi, hastaneye kaldırdı. Şu an hastanede yatıyor” dedi.

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