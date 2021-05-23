Yağmur yağdı, doğal gaz hattı ortaya çıktı

Samsun’da sağanak yağış doğal gaz boru hattının açığa çıkmasına ve bir çöp konteynerinin içine düşmesine neden oldu.

Olay, Samsun İlkadım ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Şair Süleyman Nazif Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, bir gün önce döşenen doğal gaz boru hattının üzeri sadece çakılla kapatıldı. Ardından da şiddetli yağmur sonrası oluşan su, çakılı sürükleyip götürünce doğal gaz borusu ortaya çıktı ve çöp konteyneri açılan kanala düştü. Sokak sakinleri, önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu.

"Gerekli çalışmanın bir an önce yapılmasını istiyoruz"

Yarıkların oluştuğu sokakta bulunan vatandaşlar, tedirgin olduklarını söyledi. Bu tehlikeli yarık için önlem alınmasını isteyen Yasir Yıldız, "SAMGAZ buraya doğal gaz boru hattı döşedi, üzeri çakılla örtüldü. Üzerine asfalt dökülmesi gerekiyordu. 24 saatlik yağan yoğun yağmur sonucu yollarımız berbat oldu. Bu olaydan dolayı da evimizin önünden çıkar çıkmaz çukura denk geliyoruz. Kaldırım kenarlarımız çöktü. En azından bir şerit çekilsin, kum tekrar döşensin, asfalt dökülsün. Gerekli çalışmanın bir an önce yapılmasını talep ediyoruz" dedi.