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Yağmur suyu toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde yağmur suyunun aşındırdığı toprakta insan iskeleti ortaya çıktı. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Asayiş 14.07.2022, 09:34 14.07.2022, 10:22
Yağmur suyu toprağı aşındırdı, köyde insan iskeleti bulundu

Çankırı’nın Yapraklı ilçesinde yağmur suyunun aşındırdığı toprakta insan iskeleti ortaya çıktı. Ekipler tarafından olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Çankırı’nın Yapraklı ilçesine bağlı İkizören köyünde etkili olan sağanak sebebi ile aşınan topraktan insan iskeleti çıktı. Yeni Mahalle Sağlık Sokak’ta boş arazide cesedi gören vatandaşlar, durumu köy muhtarı Ömer Ünver’e bildirdi.

Köy muhtarı Ünver ise bölgede güvenlik önlemi alarak durumu yetkili kurumlara bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, olayla ilgili inceleme başlattı.

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