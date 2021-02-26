Yağmur suyu ızgaralarını çalan şahıs tutuklandı

Manisa’nın Salihli ilçesinde yağmur suyu ızgara demirlerini çalan şüpheli, polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Salihli’deki cadde ve sokaklardaki Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğüne ait yağmur suyu ızgara demirleri çalındı. Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olayın faillerinin yakalanması için başlattıkları çalışma sonucunda A.S.(24) isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli A.S. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öte yandan çalıntı yağmur suyu ızgaralarını satın alan İ.Y. (60) hakkında ise suç eşyasının satın alınması ve kabul edilmesi suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi.