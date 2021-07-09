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Yağmur suyu drenaj kanalına düşen yavru kediyi jandarma ekipleri kurtardı

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde ağzı açık bırakılan yağmur suyu drenaj kanalına düşen yavru kedi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 09.07.2021, 12:28
Yağmur suyu drenaj kanalına düşen yavru kediyi jandarma ekipleri kurtardı
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Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesindeki Organize Sanayi Bölgesi’nde ağzı açık bırakılan yağmur suyu drenaj kanalına düşen yavru kedi jandarma ekipleri tarafından kurtarıldı.

Afyonkarahisar’ın Bolvadin ilçesi Organize Sanayi Bölgesi’nde yağmur suyu drenaj kapaklarının olmaması büyük tehlike oluştururken, yavru bir kedi burada açık bırakılan kanala düştü. Çevredekiler sesi duyarak durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri yavru kediyi düştüğü yerden çıkardı. Jandarma ekiplerinin ellerinde korkudan titreyen ve sağlık durumu iyi olduğu belirtilen kedi, başı okşanarak sakinleştirdi.
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