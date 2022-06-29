banner549

banner586

banner547

Son Dakika
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
RTÜK’ten yasa ihlali yapan yayıncılara para cezası
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
Evlat nöbetine 303’üncü aile katıldı
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
TOKİ’den yeni sosyal konut kampanyası
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi
Ünlü futbolcu Arda Turan’ın beraatine karar verildi

Yağmur suları adeta şelale gibi aktı, karayolunda oluşan heyelan için ekipler seferber oldu

Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan ve dağlardan yola dökülen sular ve kopan kayalar yolu kapattı. Trafiğe kapanan yolun açılması için ekipler seferber oldu.

Asayiş 29.06.2022, 20:10
Yağmur suları adeta şelale gibi aktı, karayolunda oluşan heyelan için ekipler seferber oldu

Karabük’ün Yenice ilçesinde meydana gelen heyelan ve dağlardan yola dökülen sular ve kopan kayalar yolu kapattı. Trafiğe kapanan yolun açılması için ekipler seferber oldu.

Yenice-Zonguldak yolu üzeri Yeşilköy Karakavuz Mahallesi Uçansu mevkiinde heyelan meydana geldi. Toprağın kaymasıyla beraber, dağlardan yola dökülen kayalar yolu kapattı. Öte yandan, dağlardan gelen yağmur suları da yola doğru akmaya başladı. Yaşanan gelişme üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Trafiğin durduğu mevkide yolun açılması için ekipler seferber oldu.

Yorumlar (0)
23°
açık