Yağmur Sarnıç adliyeye gelerek ifade verdi

Eski eşi milli futbolcu Emre Aşık’ın avukatını tehdit ettiği iddiasıyla hakkında yakalama kararı bulunan Yağmur Sarnıç bugün Küçükçekmece’de yakalandı. 7 dosyadan hakkında yakalama kararı olduğu ortaya çıkan Sarnıç, ifadesi alınmak üzere adliyeye getirildiğinde muhabirlere, “Reklamımı iyi yapın. Canlı yayın yapacağım onu da alın yayınlayın” dedi.

Eski milli futbolcu Emre Aşık ve Yağmur Sarnıç’ın 2 yıl 6 ay süren davanın ardından boşanmışlardı. Çekişmeli boşanma ve velayet davasının sürdüğü dönemde Yağmur Sarnıç’ın Emre Aşık’ın avukatı Funda Sadıkahmet’i arayarak hakarette bulunup tehdit ettiği iddia edilmişti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında hazırlanan iddianamede, Yağmur Sarnıç’ın “hakaret” ve “tehdit” suçlarından cezalandırılması talep edilmişti. Sarnıç duruşmaya gitmediği için mahkeme tarafından yakalama kararı çıkarılmıştı.

Yağmur Sarnıç, hakkındaki yakalama kararı kapsamında bugün Küçükçekmece’de yakalandı. 7 dosyadan yakalama kararı bulunan Sarnıç, Bakırköy ve Beykoz’da ifadesini verdikten sonra İstanbul Adalet Sarayı’na ifadesi alınmak üzere getirildi.

Sarnıç, adliyeye getirildiğinde çekim yapan muhabirlere ise, ”Kızlar iyi çekin iyi çekin, evime gidiyorum. Sizinle konuşmayacağım sakız gibi yapışıyorsunuz. Ay hala çekiyorlar, arkadaşlar sizin sayenizde kendimi Hollywood starı gibi hissediyorum. Teşekkür ederim. Reklamımı iyi yapın. Canlı yayın yapacağım onu da alın yayınlayın. Hevesiniz kursağınızda kaldı biliyorum” dedi.