banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Gübre ve zirai ilaç satışları durdu!
Gübre ve zirai ilaç satışları durdu!
Döviz büroları alt üst!
Döviz büroları alt üst!
Bankalarda erişim sorunu yaşanıyor!
Bankalarda erişim sorunu yaşanıyor!
BAE Prensi, yarın Türkiye'ye geliyor!
BAE Prensi, yarın Türkiye'ye geliyor!

Yağmur Önüt cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Küçükçekmece’de sevgilisi Yağmur Önüt’ü av tüfeğiyle vurarak ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Egemen Vardar’ın davasını Yargıtay, ‘olası kastla öldürme’ suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle bozmuştu. Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanık Vardar’ın 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Asayiş 23.11.2021, 17:30
Yağmur Önüt cinayetine ilişkin davanın görülmesine devam edildi

Küçükçekmece’de sevgilisi Yağmur Önüt’ü av tüfeğiyle vurarak ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan Egemen Vardar’ın davasını Yargıtay, ‘olası kastla öldürme’ suçundan ceza verilmesi gerekçesiyle bozmuştu. Yargıtay’ın bozma kararının ardından yeniden görülen davada mütalaa açıklandı. Savcı, sanık Vardar’ın 25 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Küçükçekmece’de 19 Nisan 2016 tarihinde Turizm Otelcilik Bölümü öğrencisi olan Egemen Vardar (21) hakkında aynı okulda okuyan sevgilisi Yağmur Önüt’ü (20) babaannesinin evinde av tüfeğiyle vurarak hayatını kaybetmesine neden olduğu gerekçesiyle ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açılmıştı. Bakırköy 9 Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapılan yargılama sonucunda Egemen Vardar’a ‘bilinçli taksirle ölüme neden olma’ suçundan iyi hal indirimi uygulanarak 5 yıl 10 ay hapis cezası verilmişti. Tarafların itirazı üzerine dosya Yargıtay’a gönderilmişti. Yargıtay 12. Ceza Dairesi ‘bilinçli taksirle öldürme suçundan’ sanığın mahkumiyetine karar verilmesinin kanuna aykırı olduğunu bu nedenle sanığın ‘olası kastla öldürme’ suçundan ceza alması gerektiğini belirterek kararı bozmuştu.

Yargıtay’ın kararı bozmasının ardından Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nde davaya ilişkin duruşmanın yeniden görülmesine devam edildi. Duruşmada tutuksuz sanık Egemen Vardar hazır bulunmazken, taraf avukatları ve Yağmur Önüt’ün ailesi hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan Yağmur Önüt’ün babası Taner Önüt, “Önceki celse çıkışı sanık ile göz göze geldiğimizde bana bakışları manidardı. Oysa benim kızım olay sonrası hayatını kaybetti. En azından bir özür, başsağlığı beklerdik. Sanıktan şikayetçiyim cezalandırılsın” dedi.

Baba Önüt’ün beyanının ardından mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, sanık Egemen Vardar ile Yağmur Önüt arasında önceye dayalı herhangi bir husumet tespit edilemediğini belirterek “Sanığın olay günü pompalı tüfeği önce halasına sonra da boşluğa en son da maktule doğrulttuğu, bu sırada boş olduğunu düşündüğü pompalı tüfeğin eli tetikte iken patladığını” aktardı.

Mütalaada Yağmur Önüt’ün iç kanama sonucu öldüğü de belirtildi. Savcı 3 kişinin bulunduğu küçük bir odada elinde bulundurduğu av tüfeği ile oynayan sanığın, tüfeği maktüle doğru doğrulttuğunu ve bu sırada elinin tetikte olduğunu aktardı. Sanığın ölüm neticesinin gerçekleşebileceğini öngörmesine rağmen neticenin gerçekleşmesi için hiçbir çaba sarf etmediği de mütalaada belirtildi.

Sanığın kayıtsız kalması sonucunda ölümün gerçekleştiği mütalaada aktarılarak Egemen Vardar’ın ‘olası kasıt ile öldürme’ suçundan 20 yıldan 25 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Mahkeme heyeti sanık avukatına mütalaaya karşı savunma yapması için süre vererek duruşmayı erteledi.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 13 33
2. Hatayspor 13 26
3. Konyaspor 13 26
4. Alanyaspor 13 24
5. Fenerbahçe 13 23
6. Karagümrük 13 22
7. Başakşehir 13 21
8. Galatasaray 13 21
9. Beşiktaş 13 20
10. Adana Demirspor 13 19
11. Altay 13 16
12. Kayserispor 13 16
13. Antalyaspor 13 15
14. Gaziantep FK 13 15
15. Sivasspor 13 13
16. Giresunspor 13 13
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 13 12
18. Göztepe 13 10
19. Kasımpaşa 13 9
20. Rizespor 13 7
Takımlar O P
1. Ümraniye 12 27
2. Ankaragücü 13 27
3. Eyüpspor 13 27
4. Bandırmaspor 13 25
5. Erzurumspor 12 25
6. Tuzlaspor 12 20
7. Kocaelispor 12 20
8. İstanbulspor 12 19
9. Adanaspor 13 18
10. Samsunspor 12 16
11. Bursaspor 12 14
12. Denizlispor 12 14
13. Menemenspor 12 14
14. Gençlerbirliği 12 14
15. Boluspor 12 13
16. Manisa FK 13 13
17. Ankara Keçiörengücü 12 10
18. Altınordu 13 10
19. Balıkesirspor 12 6
Takımlar O P
1. Chelsea 12 29
2. Man City 12 26
3. Liverpool 12 25
4. West Ham 12 23
5. Arsenal 12 20
6. Wolverhampton 12 19
7. Tottenham 12 19
8. M. United 12 17
9. Brighton 12 17
10. Crystal Palace 12 16
11. Everton 12 15
12. Leicester City 12 15
13. Southampton 12 14
14. Brentford 12 13
15. Aston Villa 12 13
16. Watford 12 13
17. Leeds United 12 11
18. Burnley 12 9
19. Norwich City 12 8
20. Newcastle 12 6
Takımlar O P
1. Real Madrid 13 30
2. Real Sociedad 14 29
3. Sevilla 13 28
4. Atletico Madrid 13 26
5. Real Betis 14 24
6. Rayo Vallecano 14 23
7. Barcelona 13 20
8. Athletic Bilbao 13 19
9. Osasuna 14 19
10. Valencia 14 18
11. Espanyol 14 17
12. Villarreal 13 16
13. Mallorca 14 15
14. Deportivo Alaves 13 14
15. Celta de Vigo 14 13
16. Cádiz 14 12
17. Granada 13 11
18. Elche 14 11
19. Getafe 14 9
20. Levante 14 7