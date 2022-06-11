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Yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

Kırıkkale’de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Asayiş 11.06.2022, 21:33
Yağmur nedeniyle kontrolden çıkan otomobil takla attı: 6 yaralı

Kırıkkale’de yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobilin takla attığı kazada, aynı aileden 6 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Kırıkkale-Ankara D-200 karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, B.K. idaresindeki 06 BEJ 366 plakalı otomobil, yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak takla attı. Kazada sürücü B.K. ile yolculardan G.K., N.K., A.K., Z.K. ve M.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırldı. Şarampole ters devrilen otomobil ise çekici yardımıyla otoparka kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

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kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur